Veel animo voor brasserie in ontwijde kerk: “Het project moet de achterliggende tradities net in ere houden.”

Zoon neemt emotioneel afscheid van gewezen nieuwsan­ker Ingrid De Putter: “Je was mijn moeder én mijn heldin”

Woensdagochtend vond in het uitvaartcentrum Eraly in Tremelo het laatste afscheid plaats van voormalig VTM-nieuwsgezicht Ingrid De Putter (66), die vorige week maandag plots overleed in haar slaap. Het werd een vaak emotioneel eresaluut, dat in het teken stond van een bon vivant, gedreven nieuwsneus, en liefdevolle moeder en echtgenote.