Vanochtend lichte regen en bewolkt weer in Boortmeerbeek

Dante Vanzeir wordt in politie­recht­bank verwacht: voetballer reed onder invloed én met gsm achter stuur

Voetballer Dante Vanzeir wordt op 8 juni in de politierechtbank in Leuven verwacht voor rijden onder invloed en het gebruik van zijn gsm achter het stuur. Sinds februari speelt de Limburger voor New York Red Bulls in de VS, nadat hij tweeënhalf seizoen voor het Brusselse Union Sint-Gillis uitkwam. Het is eerder onwaarschijnlijk dat Vanzeir persoonlijk voor de Leuvense rechtbank zal verschijnen.