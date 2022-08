Vanaf morgen verkeer over één rijstrook Molenheidebaan door dringende velling boom

Leuven Studenten bereiden zich voor op herexamen in Den Dreef: “Het is hier nog nooit zo stil geweest.”

De zomer: dat is festivalschuimen, bruinen in badkostuum en zalig nietsdoen. Niets is minder waar voor heel wat studenten met tweede zit. Om hen de stilte te bieden die de voorbereiding op een herexamen vereist, zetten voetbalclub OH Leuven en de financiële experts van Deloitte voor de tweede keer dit jaar de schouders onder de Study League.

22 augustus