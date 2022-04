Van de naam voor de nieuwe districten tot de gevolgen voor uw portemonnee: de belangrijkste vragen over de fusie van Mechelen en Boortmeerbeek beantwoord

Keerbergen Scouts en Gidsen Keerbergen organise­ren vijftigste pasar malam

Het heeft even geduurd, want opnieuw was corona de grote spelbreker, maar de reeds in 2020 geplande feesteditie van de jaarlijkse pasar malam kan eindelijk plaatsvinden in 2022. 22 tot 24 april wordt opnieuw een weekend met lekker eten en drinken, verschillende optredens en een Vlaamse kermis. Goed voor een welverdiende zeven op tien voor sfeer en gezelligheid.

