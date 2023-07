Uitslaande brand in woning in Hever: geen gewonden, maar aanzienlijke schade

MIJN DORP. Het Bonheiden van dichteres Kavita Vlieghe: “15 jaar in het buitenland, maar Rijmenam bleef in mijn hoofd zitten”

Als peuter groeide ze op in het weeshuis van Moeder Teresa en later spendeerde ze haar kinder- en jeugdjaren in Engeland, maar het hart van Kavita Vlieghe (46) klopt voor Bonheiden-Rijmenam. Vandaag vertelt de dichteres over haar dorp en haar favoriete plekjes. “De gedichtenavond met mijn nicht Erika Vlieghe was onvergetelijk.”