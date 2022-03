Uitkijken voor Aziatische hoornaar

Leuven Bar Leuv haalt meer dan 2.000 euro op voor Oekraïne

“Wat een dag!” Eerder deze week kondigde Igor Van Driessche, uitbater van Bar Leuv, het initiatief aan om de dagomzet van donderdag integraal over te maken aan het goede doel. De warme oproep in combinatie met het even warme terrasjesweer, zorgde voor een bedrag van 2.193 euro.

25 maart