Twee bestuurders spelen rijbewijs kwijt voor vijftien dagen tijdens politiecontrole

Boortmeerbeek Pand van Emiel en Alexia uit ‘Huis Gemaakt’ te koop... en week later alweer verkocht

Het was een bittere pil om te slikken voor Emiel en Alexia, die na maanden zwoegen in het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ hun pand in Boortmeerbeek op een haar na van de overwinning strandden, en met lege handen huiswaarts keerden. Het huis, een voormalige drogisterij in imposante art decostijl, kwam pas een kleine week geleden op de markt, maar werd enkele dagen later alweer verkocht.

7 oktober