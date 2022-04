Traiteur Lekker onderscheiden met TERTS-award voor de overgang naar duurzame energie-efficiëntie

In totaal deden 68 kleine ondernemers uit 7 Vlaam-Brabantse gemeenten een beroep op het energiecoachingtraject. Traiteur Lekker ontving niet enkel een subsidie voor hun investering in innovatieve technieken, maar sleepte daarbovenop nog een extra trofee in de wacht. De Early Adopter Award onderscheidt ondernemers die al langer inzetten op energie-efficiëntie. “De voornaamste reden om in het TERTS-project te stappen, was om enerzijds te kijken hoe energiezuinig we al waren en anderzijds hoe we ons nog konden verbeteren”, aldus Traiteur Lekker. “We werden echt uit onze comfortzone van onze job getrokken en vanuit een ander standpunt naar energie leren kijken. De meerwaarde voor ons was dat we bij elke stap geholpen werden, nieuwe ideeën aangeboden kregen en innovatief durfden te denken.”