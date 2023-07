Stralend zonnig weer in Boortmeerbeek vandaag

Geldboete van 320 euro na snelheids­over­tre­ding met niet-ingeschre­ven voertuig

De politierechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot een geldboete van 320 euro. De man stond voor de rechter omdat hij in september 2021 werd betrapt tijdens een snelheidscontrole. De man reed 7 kilometer per uur te snel in de bebouwde kom, maar dat was niet zijn enige overtreding. “De nummerplaat van de wagen was uitgewist”, zei het politieparket op zitting. “Dat wil zeggen het voertuig niet meer was ingeschreven.” Normaal gezien had de zaak ook niet op zitting moeten komen, maar de man vergat zijn minnelijke schikking te betalen. Al beweerde hij deze nooit te hebben ontvangen. Daarom ging het parket uiteindelijk over tot dagvaarding.