Geert J. (59) veroorzaak­te zelf dubbele gasontplof­fing in zijn apparte­ment: “‘Hij buiten, iedereen buiten.’ Zo heeft hij gedacht”

Geert J. (59), de man die vanochtend om het leven kwam na een dubbele gasontploffing in zijn appartement, heeft die volgens het parket hoogstwaarschijnlijk zelf veroorzaakt. De politie vond een afscheidsbrief en vier opengedraaide gasflessen. Een slachtoffer getuigt over wat er aan de ontploffing vooraf is gegaan: “Pestgedrag, telkens opnieuw. Hij zocht altijd iets om ambras te maken.”