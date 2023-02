Stoptreinen lopen lichte vertraging op door schade aan perronboord Hever

Elewijt Begon modellen­car­riè­re van Miss België in dit hamburger­res­tau­rant? “Een van Emilies eerste fotoshoots vond hier toch plaats”

In Elewijt wordt enkele dagen na de show van Miss België nog nagenoten van de zege van dorpsgenote Emilie Vansteenkiste (21). Opvallend: een van de eerste fotoshoots van Belgiës mooiste werd vier jaar geleden in hamburgerrestaurant The Snax ingeblikt. “Dat we haar modellencarrière mee gelanceerd hebben, is misschien wat overdreven, maar we hebben wel ons steentje bijgedragen”, lacht Kenny Mareels.

12:58