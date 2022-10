Spelotheek bib Boortmeerbeek is open: “Zestigtal bordspelen, van Monopoly tot Catan.”

Leuven Omgeving Joanna-Ma­ria-Artois­plein krijgt duurzame LED-verlich­ting

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in de omgeving van het Joanna-Maria-Artoisplein druk in de weer met het verledden van de straatverlichting. Tussen de vaart en het station worden de verlichtingspalen aangepast, vernieuwd of verwijderd. Daarmee wordt bijgedragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

14 oktober