Snelheidsduivel laat zich betrappen op locatie waar zich dodelijk weekendongeval afspeelde

Eén bestuurder reed aan een snelheid met 135 kilometer per uur in de zone 70 op de Tremelobaan in Keerbergen. Daar liet zaterdag een 69-jarige bromfietser het leven. De andere snelheidsmaniak werd betrapt met een snelheid van 101 kilometer per uur in de zone 50 op de Wespelaarsesteenweg in Haacht. Beide bestuurders, een 19-jarige jongeman uit Heist op den Berg en een 38-jarige man uit Leuven dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren voor een termijn van vijftien dagen. Ze zullen zich voor de politierechter moeten verantwoorden en krijgen mogelijk later nog een bijkomend rijverbod. In het totaal werden 46 van de 414 passerende voertuigen geverbaliseerd voor overdreven snelheid. De controles vonden plaats in Keerbergen aan de Nieuwstraat en de Tremelobaan, in Haacht aan de Wespelaarsesteenweg en in Boortmeerbeek aan de Leuvensesteenweg. Van de 36 gecontroleerde bestuurders bleek niemand onder invloed achter het stuur te zitten.