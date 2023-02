Reuzegrote snoek vormt onderdeel van wandelroute Natuurpark Rivierenland: “Op termijn mikken we op 100 kilometer wandelplezier en 30 muurschilderingen”

De kunstenaar bracht in totaal tien muurschilderingen aan langsheen de Animalinasroute, die de ambitie heeft de groenste natuursnippers van het toekomstige Natuurpark Rivierenland te verbinden. Telkens werd gekozen voor een dier dat op de locatie van het kunstwerk valt waar te nemen, in overleg met het gemeentebestuur - dat het werk financierde - en de lokale Natuurpuntafdeling. In Boortmeerbeek viel de keuze op de snoek. “De snoek is de koning van zoete wateren: hij kan 1.30 m lang worden en tot 25 kilogram wegen. Zijn kaken zijn gewapend met niet minder dan 700 tanden. Het is een toprover, die hier in onze vaart z’n kostje bij elkaar weet te vinden. En dat zegt iets over de waterkwaliteit, die de voorbije decennia fors vooruitgegaan is in de Leuvense vaart en elders. Het maakt van deze snoek een prima ambassadeur voor de natuur in het rivierenland”, aldus Rik Luyten van Natuurpunt Boortmeerbeek.

Natuurpark Rivierenland

Op langere termijn moet de Animalinasroute nog omvangrijker worden. Nog dit jaar zal De Vlaamse Waterweg twee nieuwe fietsbruggen bouwen over de Dijle, tussen Keerbergen en Haacht, en tussen Hever en Rijmenam, waardoor de lengte van de uiteindelijke wandeling zal verdubbelen. Nog in Boortmeerbeek onderzoekt Natuurpark Rivierenland om het voormalige woonzorgcentrum Ravestein om te bouwen tot de onthaalpoort van wat ooit het Natuurpark Rivierenland moet worden. “Op termijn mikken we op 100 kilometer wandelplezier en 30 verschillende Animalinaswerken. Daarvoor zouden er op strategische plaatsen nog werken bijkomen in Haacht, Keerbergen, Bonheiden, Boortmeerbeek en Kampenhout ”, legt Nils Iwens, coördinator van Natuurpark Rivierenland uit.

De eerste tien muurschilderingen vormen de basis voor een uitgave met foto’s, verspreidingskaarten van de verschillende diersoorten en informatie over de soorten en hun leefgebied. De opbrengst van het boek, tezamen met een heuse Animalinaskledinglijn, gaat integraal naar het verder ontsnipperen van de natuur in het gebied. In het kader van de Disney Channel Earth Day-campagne zal een cameraploeg volgende week opnames maken voor een documentaire die de graffitiwerken als basis heeft. Met het evenement WALK FOR NATURE wil Natuurpark Rivierenland deelnemers de kunstwerken beter leren kennen. Met de opbrengst van het evenement worden nieuwe natuurgronden in de regio aangekocht. “Deze snoek is een echte eyecatcher,” besluit schepen van Milieu Audrey Bogaerts (Open Vld). “Bovendien zal hij al wie op zoek is naar rust en natuur helpen om de missing links te maken tussen de mooie stukken natuur in en rond onze gemeente.”

Volledig scherm Muurschildering van snoek knoopt Boortmeerbeek vast aan natuurpark rivierenland © Vertommen

