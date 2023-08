BEELD VAN DE DAG. Fotograaf en hond kruisen elkaar in Jeeskes­boom: “De Stella's liet de hond aan zich voorbij­gaan.”

Soms moet ook een persfotograaf het gaspedaal even lossen. Tussen twee opdrachten door richtte hij zijn lens op oneindig. Dat zorgde voor deze toevallige ontmoeting, waarbij de blik van hond en fotograaf even kruisen in volkscafé Jeeskesboom.