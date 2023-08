Regenboogbrug voltooit veilige fietsroute tussen Boortmeerbeek en Bonheiden

UPDATE Geen derden betrokken bij ongeval waarbij chiroleid­ster Mieke (20) stierf: “Geen woorden kunnen beschrij­ven hoe graag wij jou zien”

Het overlijden van de 20-jarige Mieke Verwaest is een tragisch ongeval. Dat is gebleken uit de eerste verslagen van het autopsierapport en wordt ook bevestigd door het Antwerpse parket. Het nieuws komt ook hard aan in Bonheiden, waar de gemeente sinds gisteren een rouwregister heeft geopend. Ook Chiro Aksent Bonheiden opent hun kapel zodat mensen woorden van troost kunnen achterlaten.