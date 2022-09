Provinciegouverneur op bezoek in pas gerestaureerde kerk van Hever: “Cultuurruimte voor verenigingen, concerten en optredens.”

Voor Vera (65) en Jan (66), beiden lid van de heemkundige kring Ravensteyn, is de restauratie, en de bijkomende bestemming tot cultuurruimte, alvast een schot in de roos. Vera stelt haar beeldhouwwerkjes tentoon tijdens (H)ever Art, meteen de allereerste expositie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, nog voor de plechtige inhuldiging op 15 oktober. “De kerk van Hever is de enige in groot-Boortmeerbeek zonder pilaren, waardoor ze erg geschikt is voor optredens en voorstellingen,” vertelt Vera. “Het is trouwens ook de oudste kerk. Ze werd gesticht in 1147,” vult Jan aan. “Als een kerk de naam van Maria draagt weet je dat ze heel oud is.” Het is niet de eerste keer dat de kerk grondig gerestaureerd werd, weten Jan en Vera. Dat blijkt uit verschillende documenten die tijdens de werken werden blootgelegd. “Zeker in de tijd van Filips II viel de kerk vaak ten prooi aan roversbendes. In 1850 is de bliksem ingeslagen, en is de kerk afgebrand. Nadien werd de nieuwe toren gezet.”