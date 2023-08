Atelier Olala verhuist na amper een jaar uit Putte door verhoogde huurprijs: “Even dachten we: hier stopt het dan”

Conceptstore en ontbijt- en lunchbar Atelier Olala/Obarlala is aan zijn laatste dagen bezig langs de Mechelbaan in Putte, en daar was zaakvoerster Tamara De Keyser zelf geen vragende partij voor. Door een onaangekondigde verhoging van de huurprijs voelde ze zich, nog geen jaar na de opening, genoodzaakt om andere oorden op te zoeken. Ondertussen werd er al een nieuwe uitvalsbasis gevonden.