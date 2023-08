Peggy (48) organiseert steunactie voor broer Werner (50) die alles verloor in inferno: “Veertig jaar geleden ook al getroffen door woningbrand”

Vindt u dat er een ontmoetingsruimte/sociale brasserie moet komen in de ontwijde Heilige Familie­kerk van Schiplaken? Dit is jullie mening

Waar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hever een tijdje geleden al werd omgetoverd tot cultuurtempel en exporuimte, moet over de toekomst van de Heilige Familiekerk in Schiplaken nog een definitief oordeel geveld worden. Wat zeven inwoners van Schiplaken betreft is de keuze duidelijk: in de voormalige kerk willen zij een sociale ontmoetingsruimte annex sociale brasserie die kansen biedt aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Wij vroegen onze lezers of dat een goed idee zou zijn. Dit is jullie mening.