Pand van Emiel en Alexia uit ‘Huis Gemaakt’ te koop... en week later alweer verkocht

De karaktervolle rijwoning met kenmerkende zwarte geveltegeltjes heeft een bewoonbare oppervlakte van 164 m2, een perceelgrootte van 175 m2, en een vraagprijs van 410.000 euro. Het huis werd van top tot teen gestript, en voldoet aan alle moderne comfortvereisten. Met de kerk van Boortmeerbeek op een steenworp van de locatie heeft het huis een mobiscore van 7,2. Het pand is in portefeuille van vastgoedmakelaar Boonstra Vastgoed, dat een ware stormloop ondervond tijdens bezoekmomenten, en pas enkele dagen later een koper vond. Dat is overigens niet Alexia en Emiel geworden. Het koppel hield een waardebon over aan hun passage in ‘Huis Gemaakt’, maar zal van de kruidenierswinkel niet hun thuis kunnen maken. Ook Younes en Eline, het verliezende koppel uit Beringen, grepen ondanks een crowdfundingactie naast hun droomhuis.