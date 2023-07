OPROEP. Vindt u dat er een ontmoetingsruimte/sociale brasserie moet komen in de ontwijde Heilige Familiekerk van Schiplaken?

In sneltempo werden deze legislatuur twee kerken ontwijd op Boortmeerbeeks grondgebied. Waar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hever al werd omgetoverd tot cultuurtempel en exporuimte, moet over de toekomst van de Heilige Familiekerk in Schiplaken nog een definitief oordeel geveld worden. Wat zeven inwoners van Schiplaken betreft is de keuze duidelijk: in de voormalige kerk willen zij een sociale ontmoetingsruimte annex sociale brasserie die kansen biedt aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Project ‘Schoon Schip’ moet bovendien voor animo zorgen in een deelgemeente waar enkele maanden geleden zelfs de laatste frituur vertrok. Goed idee? Oordeelt u vooral zelf.