Opnieuw Ommegang in Brussel met als apotheose spektakel op de Grote Markt

Twee boerenpaarden trekken tijdens het evenement de Ommegang-bierwagen van Brouwerij Haacht van de Brusselse Zavel naar de Grote Markt, waar naar goede gewoonte de Ommegang zijn apotheose bereikt. “Op weg naar de Grote Markt houdt de Ommegang-bierwagen dit jaar halt voor Brasserie Ommegang. De reus Gambrinus zal hier op de bierton gehesen worden, waarna de Ommegang-bierwagen zijn tocht richting Grote Markt verderzet”, vertelt Lien Meeus van Brouwerij Haacht.

In het assortiment van de speciaalbieren treedt Ommegang als tripel op de voorgrond. Ommegang werd al meermaals bekroond met gouden en zilveren medailles op gerenommeerde internationale bierwedstrijden, zoals in 2019. Toen won het bier Belgisch goud op de World Beer Awards en zilver op de Brussels Beer Challenge. Bovendien wordt dit speciaalbier gebrouwen met Belgische hop van goede kwaliteit. “Met het nieuwe logo en de aangepaste verpakking herpositioneert Brouwerij Haacht Ommegang fris en sterk in een snelgroeiende markt en spreekt zo de jongere generatie bierdrinkers aan. Het eigentijdse logo weerspiegelt deze ambitie en benadrukt waar Ommegang vandaag voor staat”, weet Meeus.

Eén met de Ommegang van Brussel

Brouwerij Haacht brouwde het bier ‘Ommegang’ voor het eerst in 2011, ter gelegenheid van de Ommegang van Brussel. Sindsdien is dit strogele speciaalbier, dat hergist op fles, een waar eerbetoon aan de persoon van Keizer Karel, zelf een notoir bierliefhebber. Ommegang is het hele jaar door verkrijgbaar. Naar jaarlijkse traditie vult Brouwerij Haacht haar Ommegang-wagen met bier om tijdens de Ommegang van Brussel rechtstreeks vanuit de reuzeton getapt te worden voor een enthousiast publiek van bier- en cultuurliefhebbers.

Historisch belang

De Ommegang van Brussel dateert uit het midden van de 14e eeuw. Oorspronkelijk was het een processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel, die georganiseerd werd door het grote eedverbond van de kruisboogschutters. Al snel sloten de gestelde lichamen van de stad zich bij de processie aan, die ook, of zelfs vooral, een meer werelds karakter kreeg. Tijdens de processie van 1549 stelde keizer Karel V zijn zoon en opvolger, de toekomstige koning Filips II, voor aan onze gewesten. Bij die gelegenheid probeerde elke stad zich op zijn best te tonen. Brussel deed dat door een Ommegang te organiseren die schitterde als nooit tevoren. Nieuw dit jaar is de erkenning van de stoet als Unesco-erfgoed.

