Op huizenjacht in... Boortmeerbeek: “Wie bv’s wil spotten moet hier komen wonen.”

Makelaar Willy Stroobants (66) woont al vier generaties lang in Boortmeerbeek. Wie beter dan hij om volgende vraag te beantwoorden: je bent van Boortmeerbeek als... ? “Als je een gezond evenwicht bewaart tussen werken en leven,” zegt Willy. “Boortmeerbekenaars zijn bourgondisch en komen graag buiten. Het cliché van de Vlaming onder de kerktoren klopt hier nog: naast onze kerktoren zijn vijf cafés die om 7 uur ‘s ochtends de deuren openen. Daar kan je van ‘s morgenvroeg tot ‘s avonds laat blijven zitten.” Het sociale vangnet in deze gemeente is nog springlevend. “En dan is er nog de ligging: binnen een straal van twintig kilometer heb je Brussel, Antwerpen, Leuven en Mechelen. Ook de verbinding is goed. Bovendien heb je nog heel wat groen zoals de groene long tussen Ravestein en de Dijlekant.” Last, maar zeker en vast niet least: Boortmeerbeek herbergt heel wat televisionele geschiedenis. “In de voormalige Studio’s Amusement, vandaag TvBastards, werden heel wat series ingeblikt. Familie, Lisa, of vroeger Nonkel Jef en Spoed. Wil je bv’s spotten, verhuis je best naar Boortmeerbeek.”