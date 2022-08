Omleiding in Bieststraat en Hoogstraat voor aanleg fietsstraten

Leuven Onderwijs­mi­nis­ter kent meer dan twee miljoen euro toe aan verbou­wings­wer­ken Leuvense scholen: “Investeren in de toekomst.”

Via AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) sinds januari 2020 431 miljoen euro toe aan verschillende grote scholenbouwprojecten. Weyts heeft de ambitie in totaal 3 miljard euro te investeren in bouw- of verbouwingswerken tijdens de huidige regeerperiode. Van die investeringsgolf ging 2.381.016 euro naar Leuvense scholen.

24 augustus