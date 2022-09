Nieuwe voorzitter en gemeenteraadslid ingezworen: “Terugkeer naar de consensus.”

Bijlsma is master in de nautische wetenschappen en scheepvaartofficier. Als voorzitter hoopt hij de gemeenteraad opnieuw in rustiger wateren te loodsen. “Ik hoop de dialoog opnieuw te bevorderen, zodat we als gemeenteraad opnieuw bereid zijn tot consensus,” zegt hij. “Hopelijk kunnen we de afstand tussen de burger en de politiek opnieuw wat verkleinen.” Vanmeerbeeck en Schoeters waren nauw met elkaar bevriend. “Mauriceke zei me altijd dat hij wilde dat ik zijn plaats zou innemen,” klinkt het. “Al had ik het liever anders gezien. Ik vind het een hele eer, maar tegelijkertijd is het erg emotioneel. Ik heb grote schoenen te vullen. Ik hoop dat zijn herinnering levendig kan houden.”