Nieuw euthanasieproces in de maak? Parket van Leuven voert onderzoek naar twee artsen na klacht van ex-collega

Het parket van Leuven voert een doorgedreven onderzoek naar twee artsen van een groepspraktijk in Boortmeerbeek, die tussen 2016 en 2018 verschillende euthanasieprocedures hebben uitgevoerd. Advocaat Walter Van Steenbrugge, die een van de uitvoerende artsen verdedigt, reageert: “Het vorige euthanasieproces in Gent heeft zeven jaar aangesleept, en uiteindelijk zijn alle beschuldigden vrijgesproken. Dat heeft een bijzonder negatieve impact gehad op de euthanasiekwestie. Gaan we dat nu nog eens meemaken in Leuven?”