N-VA Boortmeerbeek spreekt zich formeel uit tegen fusie met Mechelen

Kampenhout/Boortmeerbeek Best verklede personen carnavals­drie­daag­se in de bloemetjes gezet

Kampenhout stond tijdens het weekend van 8 april even knotsgek op zijn kop. Het feestje van de voormalige Europese Prins Carnaval Marino Vantomme haalde de schade van de lange coronajaren ruimschoots in. Dit weekend zette de carnavalsvereniging de vijf best verklede personen in de bloemetjes.

24 april