Minister maakt geld vrij voor knelpunten Leuvensesteenweg en Provinciesteenweg: “Gewestwegen veiliger maken voor zwakke weggebruikers.”

Zemst “Reling langs hele jaagpad van de Zenne? Dat is niet haalbaar”: eventuele maatrege­len hangen af van onderzoek naar val van vrouw (25) in rivier

“Ze hadden jaren geleden al veilige relingen moeten plaatsen, dan was dit ongeval nooit gebeurd.” Dat zegt de broer van de 25-jarige I.K. die zaterdagnacht met haar fiets in de Zenne in Zemst belandde. Maar is dat wel haalbaar? “Als je dat doet, dan verliest het jaagpad één van haar belangrijke functies”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx, die het onderzoek wil afwachten om maatregelen te nemen.

30 januari