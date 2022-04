Meerderheid Boortmeerbeek komt naar buiten met eensgezind standpunt: “We hebben uw stem gehoord. We beginnen opnieuw vanaf nul.”

De meerderheidspartijen Open Vld en N-VA erkennen allereerst de gebrekkige communicatie naar de burger. “Het nieuws dat er een mogelijke fusie met Mechelen op til was is ingeslagen als een bom,” klinkt het. “Wij hebben hierover onvoldoende gecommuniceerd, waardoor het leek alsof alles in kannen en kruiken was.” De gemeenteraadsleden zeggen nu de stem van de burger luid en duidelijk gehoord te hebben. “Daarom stellen we voor om helemaal van nul terug te beginnen en een grondig onderzoek te doen naar de fusiemogelijkheden met al onze buurgemeenten in deze legislatuur. Daarbij zullen wij onze inwoners in alle transparantie regelmatig op de hoogte houden.” Daarmee houden de gemeenteraadsleden alle opties open, inclusief een fusie met Mechelen, maar ook niet fuseren behoort tot de mogelijkheden. “Nadat we alle voor- en nadelen van alle fusiemogelijkheden goed in kaart hebben gebracht, zullen onze inwoners zich met een referendum kunnen uitspreken over de toekomst van onze gemeente,” klinkt het. “We hopen dat alle gemeenteraadsleden van alle partijen dit voorstel maandag op de gemeenteraad zullen steunen.”