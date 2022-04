Mechelen en Boortmeerbeek lichten fusieplannen toe: uw vragen beantwoord

Waarom een fusie?

Maar ook de stad vaart er wel bij omdat Vlaanderen schulden overneemt van fusiegemeenten, in dit geval voor 50 miljoen euro. “Daarnaast krijgen we omdat we een stad worden van meer dan 100.000 inwoners 10 miljoen euro extra uit het gemeentefonds. Dat is meer dan een slok op de borrel: het jaarlijks budget van Boortmeerbeek bedraagt maar 15 miljoen. Als stad zullen we ook meer wegen”, zegt Somers.

Wat met mijn belastingen?

Het verschil tussen wat een Mechelaar en Boortmeerbekenaar nu betalen aan belastingen, is groot. De aanvullende personenbelasting bedraagt in de Dijlestad 6,8% tegenover 5,8% in Boortmeerbeek. Afgesproken werd deze op 6,5% te brengen, wat het laagst zou zijn van alle dertien centrumsteden (met Oostende). Om het voor de inwoners van Boortmeerbeek budgettair neutraal te maken, zal er een gediffertieerde Onroerende Voorheffing worden ingevoerd die in Mechelen maximaal de huidige 1.100 opcentiemen zal bedragen en in Boortmeerbeek zal dalen van 725 naar 600 opcentiemen. De Boortmeerbekenaar zou zo een kleine belastingvermindering krijgen. Volgens Somers moeten de Boortmeerbekenaren op die manier niet meebetalen voor de grote investeringen die Mechelen de afgelopen twee decennia heeft gedaan. Bovendien zal de milieubelasting van 60 euro - die in Boortmeerbeek bestaat en niet in Mechelen- vanaf 1 januari 2025 worden afgeschaft. De afvalbelasting van Boortmeerbeek zal worden verminderd van 72 euro per gezin naar de 49 euro per gezin zoals dat vandaag in Mechelen het geval is. Was de fusie er niet gekomen, dan had Boortmeerbeek de belastingen volgens burgemeester Karin Derua moeten verhogen.