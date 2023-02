Koppel met groene vingers opent plantenwinkel: “Planten zijn precies als dieren”

Mechelen Dieven stelen gereed­schap uit vrachtwa­gens

Zowel in de Stuivenbergbaan als in de Generaal De Wittelaan werd gereedschap gestolen uit een geparkeerd voertuig. In het eerste geval werd ingebroken in een vrachtwagen die geparkeerd stond op de openbare weg, in het tweede in een bestelwagen op een bedrijfsterrein. Telkens werd een deur beschadigd.