Jogginclub Icarus organiseert opnieuw loopinitiatie

27.000 bezoekers voor Posse Leest: “Enkele kramen waren om 15 uur al uitver­kocht”

In Leest vond met paasmaandag de 29ste editie van Posse Leest plaats. Na drie jaar zonder kon het volksfeest met honderden kraampjes, een kermis, tentoonstellingen, horecaterrassen en de ‘Weging van De Vetten Os’ opnieuw plaatsvinden. “Met 27.000 bezoekers was het er boenk op. Bij schitterend weer, wat nu niet echt het geval was vandaag, zitten we rond de 30.000. We mogen dus van een succesvolle editie spreken. Je merkt dat na drie jaar zonder Posse Leest de mensen er nog eens zin in hadden. Rond 15 uur waren er zelfs al enkele kramen volledig uitverkocht”, vertelt Yves Selleslagh van het organisatiecomité. “Voor onze dertigste editie volgend jaar gaan we sowieso iets speciaal doen, alleen moeten we nog bekijken wat er allemaal kan.”