Jaar na diagnose van MS maakt Sarah (33) haar grote paardendroom waar: “We zijn maar met 47 ter wereld, en ik ben de enige Belg”

Met de oprichting van het bedrijfje Masara maakte de amazone uit Boortmeerbeek van haar passie haar beroep. “Vergelijk een slecht zittend zadel met een knellende schoen. Pijnlijk, al zal een paard dat niet snel onder woorden kunnen brengen,” vertelt Sarah. “Als zadelpasser kom ik ter plekke om paard en ruiter op te meten. Eerst kijk ik naar de algemene bouw van beiden. Vervolgens maak ik afdrukken van de rug van het paard op drie plekken met een soort flexibele meetlat. Ik bekijk ook een video van het dier in beweging. Ten slotte luisteren we ook naar de wensen van de ruiter. En nee, zijn achterwerk neem ik met mijn meetlat niet op,” lacht ze. Vervolgens neemt een zadelmaker het over. “Daarvoor kijk ik typisch naar het Verenigd Koninkrijk of Nederlands. Voor zover ik weet is er in eigen land nog maar één zadelmaakster actief.”