Inwoners van Boortmeerbeek zijn niet te vinden voor fusie met Mechelen: “We willen geen melkkoe worden van grote stad”

Mechelen telt net geen 87.000 inwoners, Boortmeerbeek een kleine 13.000. Wat hebben ze gemeen? Zo goed als niets. Toch zijn er sinds dit weekend gesprekken aan de gang tussen de twee besturen over een mogelijke fusie. Burgemeester Karin Derua laat weten dat er nog geen beslissing is genomen, maar wat denkt de Boortmeerbekenaar? Peter en Kristien komen net met hun winkelkar uit de Carrefour in Boortmeerbeek en zijn absoluut geen voorstander van de fusie. “We willen geen melkkoe worden van Mechelen. Wij zijn schuldenvrij en hebben een financieel gunstig beleid in Boortmeerbeek. Als je dat vergelijkt met Mechelen, waar we geen raakvlakken mee hebben en ook nog eens buiten de provincie ligt... We snappen het niet”, zegt het koppel.

“Tenzij iemand de voordelen voor Boortmeerbeek zou kunnen uitleggen? Want die voor Mechelen zijn duidelijk”, gaat Pieter verder. “In Boortmeerbeek zitten we met een lagere gemeentebelasting. We zien geen enkel voordeel”, springt Kristien bij. Eén ding is duidelijk: geen Mechelen.

Fusie met Haacht of Kampenhout

Maar wat dan wel? “We zien wel mogelijkheden in een fusie met Haacht of Kampenhout. Daar ben je meer mee gerelateerd en dan blijf je binnen de provincie. Qua economisch standpunt denk ik dat we op termijn zeker naar een grotere gemeente gaan moeten gaan, maar om dat dan te doen met een stad buiten de provincie, daar heb ik mijn twijfels over.”

Carrefour in Boortmeerbeek.

Politiek spel

Volgens het koppel wordt er momenteel een politiek spel gespeeld. “Het financiële primeert ten opzichte van de burger en dat vind ik beneden alle peil. Ik vind dat ze zo’n beslissing niet kunnen nemen zonder eventueel een referendum binnen de bevolking van de gemeente te houden. Ze moeten op basis van de brede opinie van de bevolking hun beslissing laten afhangen.”

“Ik wacht af”

Wat verderop staat Kristien aan haar fiets, klaar om weer huiswaarts te keren. “Ik weet eigenlijk niet goed wat het juist inhoudt, maar misschien worden we dan veel te groot? Daar ben ik dan bang voor. Dat alles naar Mechelen toe getrokken wordt en dat we een minder persoonlijke behandeling krijgen. Maar ik wacht af, een echte mening heb ik er nog niet over kunnen vormen want we hebben het nieuws nog maar net vernomen.”

Freddy voor de Carrefour in Boortmeerbeek.

Vreemd gegeven

Voorbijganger Koen vindt een fusie met Mechelen een vreemd gegeven. “Ik ben tegen een fusie met Mechelen. Waarom? Omdat Boortmeerbeek zo de eigenheid verliest. Het gaat ook om twee verschillende provincies, dus over de provinciegrenzen heen. Die wisselwerking is niet optimaal. En dan heb je nog de schuldenberg van Mechelen, dat is voor hen natuurlijk wel een groot voordeel.”

Ook Freddy, die net van plan is om de Carrefour binnen te wandelen, deelt die mening. “Mechelen heeft veel schulden. Die gaan deels terugbetaald worden door de subsidie, maar daar gaat nog een pak van overblijven. Boortmeerbeek doet het veel beter op financieel vlak, en de kosten zijn nog minder. Dus ik denk niet dat Boortmeerbeek hier voordeel gaat bij hebben. Gezien ook hoe bepaalde wijken worden achtergesteld in Mechelen. Ze willen overkomen als een mooie grote stad, maar in mijn ogen past dit niet bij Boortmeerbeek”, vindt hij.

“De laatste tijd wordt er veel gehandeld uit ‘vriendjespolitiek’. Dat vind ik zeer jammer en dat geeft ook een zeer slechte indruk. Ik vind dat ze trouwens als goed samenwerken met andere gemeenten, waarom zouden ze dan nu plots met Mechelen gaan fusioneren?”, besluit Freddy.

de Carrefour in Boortmeerbeek.