INTERVIEW: Hoogleraar Trui Steen over de zin en onzin van een fusie

BoortmeerbeekBoortmeerbeek stond donderdagavond heel even op stelten. Tijdens haar publieke toespraak hoopte burgemeester Karin Derua (Open Vld) helderheid te brengen over de fusiegespreken met het naburige Mechelen. Het werd een dovemansgesprek, waarbij het onbegrip stevig overeind bleef en het boegeroep het applaus luidkeels overstemde. Hoogleraar Bestuurlijke Organisatie van de Overheid aan de KU Leuven Trui Steen probeert klaarheid te brengen in een verhaal waar de nuance soms ver weg is.

Het water tussen beide kampen blijft erg diep. De burgemeester stelt dat een fusie in de toekomst onvermijdelijk is, en dat Mechelen daarvoor de beste partner is. Door de fusie bereikt de stad immers de kaap van 100.000 inwoners, wat niet alleen een kwijtschelding van 50 miljoen euro schuld met zich meebrengt, maar ook een jaarlijkse financiële injectie. Het laat de stad bovendien toe te werken met districten, waardoor Boortmeerbeek een relatieve vorm van autonomie in de vorm van een districtsraad en -burgemeester behoudt. Tegenstanders zien dan weer graten in de overschrijding van de provinciegrens, en vrezen op te moeten draaien voor de financiële schuldenput van Mechelen, die per hoofd een pak groter is dan in Boortmeerbeek. De bezorgdheden hieronder werden opgesteld door de actiegroep ‘Referendum Fusie Boortmeerbeek-Mechelen’, de voornaamste spreekbuis van de bezorgde inwoners.

De burgemeester ziet districtsvorming als een garantie op autonomie. Is het niet mogelijk om ook zonder district administratieve handelingen te doen in deelgemeentes?

“Dat idee van districten is daarvoor geen must. Als district behoud je wel wat formele bevoegdheden, maar die zijn niet zo heel groot. Na een fusie zeggen dat je het oude stadhuis wil behouden kan perfect, maar dat kan ook zonder districten. Je hebt dan wel geen eigen districtsraad of -burgemeester, maar dat wil niet zeggen dat je geen loket op eigen grondgebied kan behouden voor administratieve behandelingen. Dat blijft een eigen beslissing, maar het is nog maar de vraag of je die kosten wil dragen. Er wordt immers meer en meer gekeken naar gemeentes zonder eigen fysieke loketten. Dat digitale verhaal zal meer en meer de norm worden.”

“Door een fusie met Mechelen blijft postcode 3190 behouden en blijft Boortmeerbeek op de landkaart staan,” sprak de burgemeester. Raakt een fusie aan de identiteit van een dorp of gemeente?

“Blijft een dorp een dorp na een fusie? Dat leeft in het ene dorp meer dan in het andere. Natuurlijk is het wel zo dat een eigen districtshuis en een eigen burgemeester dat idee wel wat in stand houdt. Door dat derde bolletje op een kiesformulier staat het natuurlijk zwart op wit. Het enige voorbeeld waar we naar kunnen kijken is Antwerpen. Daar zie je toch dat Deurne ook als district zijn eigen identiteit behouden heeft. Maar of districtsvorming daar een voorwaarde voor is, daar heb ik toch mijn twijfels bij. Ik denk dat identiteit vooral sterk bepaald wordt door het sociale weefsel. Ook bij een fusie op kleinere schaal zal dat overeind blijven als de samenhang sterk genoeg is.”

Volledig scherm Raamprotest en zwarte vlaggen tegen de fusie in Boortmeerbeek. © Vertommen

Is een schaalvergroting met een grote partner altijd financieel, sociaal en beleidsmatig interessanter dan een verzameling van kleinere partners?

“De financiële kant van wat er hier op tafel ligt maakt het natuurlijk wel erg interessant. De grote verandering is niet de eenmalige kwijtschelding van 50 miljoen euro voor Mechelen, maar de bonus die een stad van meer dan 100.000 inwoners jaarlijks krijgt. Een fusie houdt puur financieel gezien dus wel steek. Die winst wordt natuurlijk door de Vlaamse belastingbetaler bekostigd. Dit zou eerste fusie zijn van deze grootteorde, de zeven voorafgaande fusies zijn voornamelijk de kleintjes geweest. Ik denk dat daar in Vlaanderen wel degelijk nood aan is. De uitdagingen die voor de deur staan zijn enorm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan klimaat of mobiliteit. Als gemeente van 13.000 inwoners kan je dat niet alleen dragen.”

Is een fusie over de provinciegrenzen heen onoverkomelijk?

“Het klopt dat de provincies op termijn zullen verdwijnen. Zo’n provinciegrens mag dus geen doorslaggevende factor zijn in een fusieverhaal. Natuurlijk is het wel zo dat al die samenwerkingsverbanden vandaag binnen de provinciegrenzen gebeuren, omdat dat niet anders kan. Maar het is beter te kijken naar parameters zoals: waar ga ik winkelen, waar ga ik werken, waar ga ik uit? In die zin vind ik het niet onlogisch dat Boortmeerbeek naar Mechelen kijkt. Provincies zitten dan wel diep geworteld, het is niet omdat die grenzen zoveel jaar geleden zijn opgericht dat dat een blik naar de toekomst in de weg moet staan.”

Volledig scherm Trui Steen © KU Leuven

Kunnen er op dit moment al beloftes worden gemaakt zonder eerst het antwoord van de kiezer in 2024 te weten?

“Dat was bij de vorige fusiegolf ook zo. De nieuwe fusiegemeenten gingen van start op het moment dat er een nieuwe beleidsperiode aanving. Of het dus met Bart Somers of Karin Derua is of niet, wanneer het fusieproces gefinaliseerd is kan daar niets meer aan worden veranderd. Stel dus dat een oppositielid dat zich vandaag tegen de fusie uitspreekt verkozen wordt tot nieuwe burgemeester, zal hij dat van groot-Mechelen zijn. Dat was in de jaren 70 ook zo, toen verschillende gemeenten gedwongen moesten samengaan. Anderzijds hoeft een nieuw bestuur niet aan de beloftes te houden van de vorige meerderheid.

Burgers en oppositie eisen een referendum, terwijl de burgemeester volhoudt dat een referendum over een financiële aangelegenheid niet wettelijk is. Ziet u daar heil in?

“Het hangt ervan af hoe de vraag wordt geformuleerd. Het moet mogelijk zijn om die zo op te stellen dat het niet over het financiële aspect gaat. Ik ben een groot voorstander van burgerparticipatie, maar omdat referenda per definitie zwart-witinstrumenten zijn, zie ik in dit soort van verhalen meer heil in debat- en infoavonden. Werk daarmee, en gebruik dat als voorbereiding van de fusie, je haalt daar veel meer uit dan een simpele ja of nee. Een referendum is niet bindend, tenzij het expliciet anders wordt vermeld. In Kortrijk werd onlangs een referendum georganiseerd over een wekelijkse autoloze zondag. Hoewel de burgemeester daar een voorstander van was heeft hij de nipte nee toch gerespecteerd.”