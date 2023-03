In Boortmeerbeek kans op zo goed als helder weer vanochtend

Werkstraf voor brandstich­ter klooster­tuin, jongere vrijgespro­ken

Twee hangjongeren stichtten vorig jaar brand in de loods in de Kloostertuin te Tildonk (Haacht). Dit gebeurde op 25 april 2022 omstreeks kwart over drie in de namiddag. De daders zijn intussen voor de rechtbank verschenen.