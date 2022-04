Huwelijk tussen Boortmeerbeek en Mechelen: blije gezichten binnen, gemor op straat

BoortmeerbeekHet gonsde al enkele dagen van de geruchten over een fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen. Die werden deze ochtend, tijdens een persmoment in de raadszaal van het gemeentehuis, formeel bevestigd. Veel enthousiasme onder de genodigden van de verlovingsaankondiging, maar op straat klonk minstens evenveel gemor.

Een win-winsituatie. Dat vat de kern van de boodschap van Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) mooi samen. “We zijn nog niet getrouwd, maar een verloving heeft wel de gewoonte uit te monden in een huwelijk”, klinkt het. De eindbeslissing zou in 2023 worden genomen, een daadwerkelijke fusie op 1 januari 2025. Wat Somers betreft is het een huwelijk met vooral voordelen. “Omdat Mechelen door deze fusie meer dan 100.000 inwoners zou tellen, mogen we met districten werken. Die hebben elk hun eigen autonomie en een ruim pakket lokale bevoegdheden.”

Een tweede vooruitgang ziet Somers op financieel vlak. “De wet laat toe een verschil in opcentiemen te blijven hanteren. In Boortmeerbeek gaan we die verlagen, terwijl die in Mechelen op hetzelfde niveau blijft.” Verder belooft Somers een verlaging van de personenbelasting en de afvalbelasting, en zelfs een afschaffing van de milieubelasting. “Hoe dat kan? Omdat we groter worden geniet de stad van 50 miljoen euro schuldvermindering en een grotere subsidie, vergelijkbaar met die in Leuven.” Het beoogde gevolg: een verdubbeling van de financiële slagkracht van het lokale bestuur.

Staatsvrouwschap

Ook huidig burgemeester van Boortmeerbeek, Karin Derua (Open Vld), wil iets kwijt over de fusie. “Er gaan heel wat geruchten de ronde, maar een fusie met Mechelen is noodzakelijk als we op termijn geen belastingverhoging willen. We mogen zelfs op extra’s rekenen. Ik lees wilde verhalen dat de lokale economie benadeeld zal worden. Welnu, ik zeg duidelijk: dat is niet zo. Er komt bijvoorbeeld geen terrasbelasting. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten, we laten jullie niet zomaar in de steek. Boortmeerbeek zal blijven bestaan.”

Quote Het is niet de bedoeling om Boortmeer­beek te verstede­lij­ken, zoals dat ook niet voor Hombeek het geval is. Door goed samen te werken willen we het authentie­ke karakter van Boortmeer­beek niet alleen behouden, maar ook versterken Bart Somers

Eerste schepen van Mechelen Kristof Calvo (Groen) noemt de toenadering een blijk van staatsvrouwschap. “Twintig jaar geleden was dit niet mogelijk geweest, maar door de partijpolitiek te overstijgen zijn de geesten vandaag gerijpt. Het is geen evidente stap, maar wel de juiste. De colleges zijn al enthousiast, en als voorzitter van Mechelen Feest spreek ik de intentie uit om momenten op te zetten om elkaar goed te leren kennen.”

Nog een laatste verduidelijking van Somers: “Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om Boortmeerbeek te gaan verstedelijken, zoals dat ook niet voor Hombeek het geval is. Door goed samen te werken willen we het authentieke karakter van Boortmeerbeek niet alleen behouden, maar ook versterken.”

Hashtag

Op straat blijft er toch heel wat gemor klinken. De kartonnen borden van Natascha Colot en Vanaessa Bosmans maken hun onvrede duidelijk. “We zijn boos. Beslissingen zoals deze neem je niet achter de rug van de bevolking. Heb dan tenminste het lef om er in ons gezicht voor uit te komen.” De dames waren graag aanwezig bij het persmoment, maar dat mocht niet.

Het woord ‘populistenpolitiek’ wordt in de mond genomen. “We willen echt niet de parking van Mechelen worden. Niet alleen hebben wij geen raakpunten, maar de bestaande samenwerkingsverbanden moeten door deze fusie op de schop. Waarom kapot maken wat goed werkt?” Natascha en Vanessa zijn formeel: de Boortmeerbekenaar lust deze fusie niet. Getuige daarvan moet de actiegroep op Facebook ‘tegen fusie met Mechelen’ zijn, die sinds de oprichting gisteren 273 leden telt. Ook een hashtag op Twitter draagt dezelfde naam. “Zelfs binnen de eigen partij zijn er bedenkingen. Belastingverlaging? Eerst zien en dan geloven.”

Referendum

Eddy Mortier zetelt als fractievoorzitter van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Ook hij is tegen de fusie. “We zijn de enige partij die de bel drie maanden aan de klonk hing. Onze vraag om een volksraadpleging werd weggelachen. Naar de kleintjes wordt niet geluisterd.” Mortier hamert op het belang van een referendum. “Een fusie met Haacht of Keerbergen is één ding, maar door met Mechelen samen te gaan verliest Boortmeerbeek haar eigenheid.”

Ook de partij van Bert Meuleman (CD&V) roept op tot een referendum. “CD&V zal dat ook officieel aanvragen. Het is toch onvoorstelbaar dat we zoiets op de gemeenteraad moeten vernemen. Ik ben grote fan van van het Burgermanifest van Guy Verhofstadt waarin hij pleit voor een open samenleving. Dit gaat over de toekomst van Boortmeerbeek: leg die in handen van de burger, in plaats van erover te beslissen in een achterkamer.”

Quote Ik ben niet tegen een fusie, maar wel binnen de grenzen van de provincie Julien De Keyser

Julien De Keyser was tot 2000 burgemeester van Boortmeerbeek, en stapte met 35 jaar op de teller enkele jaren geleden uit de politiek. Na het bekendmaken van de intentie tot fusie dit weekend werd hij overstelpt met telefoontjes. “Laat me duidelijk zijn: ook ik viel uit de lucht. De bevolking denkt nog altijd dat ik als een soort rechterhand optreed. Ik ben al enkele jaren op pensioen, laat de huidige generatie maar opdraaien voor zijn eigen stommiteiten.”

Ook De Keyser is het idee van de fusie met Mechelen niet genegen. “Ik ben hoegenaamd niet tegen een fusie, maar wel binnen de grenzen van de provincie. Misschien zie ik het verkeerd, maar landelijk moet landelijk blijven. Als district zullen wij de putjes nog net mogen vullen en het gras afrijden, maar verder? En wat met de verschillende intercommunales? Ik ken daar het antwoord niet op, en zij ook niet vermoed ik.”

