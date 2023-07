Huizen in Boortmeerbeek worden goedkoper

Maria viert 100ste verjaardag: “Voel me nog steeds goed”

In het Rijmenamse woonzorgcentrum Zonneweelde werd deze week de honderdste verjaardag van bewoner Maria Straetmans gevierd. Bonheiden telt daarmee drie honderdjarigen, vier dorpsgenoten doen nog beter. “Ik voel me nog steeds goed, ik weet niet hoe ik het deed maar plots was ik een eeuw oud”, zegt Maria die naast een medaille ook Rijmheidebons kreeg van het gemeentebestuur. Inclusief Maria zijn er momenteel drie honderdjarigen in Bonheiden. Vier andere bewoners doen nog beter met 103 (2 bewoners), 102 (1) en 101 (1) jaar oud. Het gaat telkens over vrouwen waarvan er drie in Zonneweelde wonen en eentje in woonzorgcentrum Den Olm.