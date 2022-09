Hond Bono (6) wordt vergiftigd tijdens wandeling: “Onze beste vriend is vermoord, heel ons gezin is er kapot van”

BoortmeerbeekIn Boortmeerbeek is Bono, een zesjarige flatcoated retriever, gestorven nadat hij tijdens een wandeling vergiftigd werd. Het gezin Di Taranto is in diepe rouw om hun beste vriend en waarschuwt ook andere baasjes op hun hoede te zijn omdat er de laatste maanden wel meer dieren in de buurt vergiftigd worden. “Ons 3-jarig neefje is met hem opgegroeid. Hij heeft vandaag gevraagd ‘wanneer we met Bono gaan spelen’”, vertelt Selina Di Taranto (22) aangeslagen.