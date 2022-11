Herstellingswerken aan fietspad Leuvensesteenweg

AARSCHOT/SCHERPENHEUVEL/LEUVEN Onverbeter­lij­ke wegpiraat krijgt vijf jaar cel en vijf keer levenslang rijverbod: “Hij is een gevaar voor andere weggebrui­kers”

Tom M. (42), een onverbeterlijke wegpiraat uit Aarschot, heeft in beroep vijf jaar cel gekregen en vijf maal een levenslang rijverbod, bovenop een levenslang rijverbod dat hij in het verleden al kreeg. Vaak was er ook drugs in het spel, wanneer de politie hem aan de kant wist te zetten.

28 november