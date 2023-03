HaBoBib verlengt intergemeentelijke samenwerking voor nog eens 18 jaar: “Samenwerken loont.”

Door de samenwerking kunnen financiële middelen en personeel worden ingezet voor een groter werkgebied, waardoor meer ruimte ontstaat voor verdere professionalisering. Ook de organisatie van diverse activiteiten, zoals het jeugdboekenfeest, de boekenstoet of de leesjury, zijn daardoor mogelijk. Onlangs breidde HaBoBib haar werking uit door ook buiten de bibliotheekmuren leespunten op te richten, zoals in de Time Out Sportsbar in Boortmeerbeek, of lokaal dienstencentrum De Klapper in Haacht. “Een lokaal ingebedde bibliotheek is de meest laagdrempelige en toegankelijke publieke voorziening die een gemeente kan aanbieden aan haar inwoners. Het is een plek die bezocht wordt door alle bevolkingsgroepen, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding, religie of sociale klasse. Investeren in HaBoBIB is investeren in de toekomst, met name ook van onze kinderen en onze kansengroepen,” klinkt het. De vernieuwde samenwerking kent haar ingang vanaf 10 november dit jaar, en dat voor een periode van opnieuw 18 jaar.