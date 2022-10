Gemeente viert drie honderdjarigen in WZC met muzikaal taartenfeest: “Toch wel vrij uniek.”

Leuven, Brussel Leuvense Marie (27) krijgt werkstraf voor ongewenst bezoekje aan ambtswo­ning Jan Jambon

De Leuvense vrouw die in december binnendrong in het Errerahuis, de ambtswoning van minister-president Jan Jambon (N-VA), is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor diefstal. Zelf had ze vorige maand om de vrijspraak verzocht. “Dat is toch geen diefstal? Die spullen zijn betaald met belastingsgeld”, klonk het toen.

14:29