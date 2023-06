Gemeente huldigt inwoners tijdens Gala van de Verdienstelijke Boortmeerbekenaar

Zoektocht naar vermiste 77-jarige Edmond aan de gang: helikopter circuleert boven Hofstade

In Hofstade bij Zemst in Vlaams-Brabant wordt momenteel gezocht naar de vermiste Edmond Van Den Houdt. De 77-jarige man verliet in de nacht van donderdag op vrijdag zijn woning en is sindsdien spoorloos.