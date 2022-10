Gemeente bestrijdt modderproblematiek rond glasbollen met grasdallen

Leuven Schaduw­kant: hedendaag­se en histori­sche kantwerken gaan in dialoog met eeuwenoude gebouwen

Bij kant denken we spontaan aan traditionele souvenirs of verleidelijke lingerie, maar kant en textiel hebben zich de voorbije decennia ontwikkeld van een gewaardeerd ambacht tot een volwaardige kunstvorm. In de tentoonstelling ‘Schaduwkant’ gaan kantwerken in dialoog met de eeuwenoude Predikherenkerk en de kapel van de Romaanse Poort. Van 22 tot en met 30 oktober in de Predikherenkerk en de kapel van de Romaanse Poort.

16 oktober