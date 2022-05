Fusie “dood en begraven” na lange gemeenteraad

De marathonzitting maakte pijnlijk duidelijk hoe diep het water tussen de partijen is. Tijdens de meer dan vijf uur durende vergadering ontstond al snel een welles-nietessteekspel, waarbij het al lang niet meer ging over het al dan niet onderzoeken van een fusie, maar over wie, wat, wanneer wist. Daarmee lijkt het vertrouwen ver zoek. “Niemand twijfelt er nog aan dat de fusie dood en begraven is,” merkte eerste schepen Hans De Locht (Open Vld) op. Opvallend moment wanneer Vlaams Belangraadslid Eddy Mortier de burgemeester vroeg of er verkennende gesprekken waren met oppositiepartij Groen om N-VA te wippen. Groen ontkende in alle talen. “Emotioneel worden is niet goed, maar het zit me echt heel hoog vandaag,” zei raadslid Ann Morissens (Groen), die aangaf “gedegouteerd” te zijn door het schouwspel. Regelmatig werd de positie van burgemeester Karin Derua in vraag gesteld, die kenbaar maakte niet de intentie te hebben afstand te nemen van de sjerp. “In elk geval meen ik mijn verantwoordelijkheid het beste te kunnen opnemen door mijn mandaat verder te zetten en de burger het bestuur te geven waar hij vier jaar geleden voor gekozen heeft.” Tot ongenoegen van onder meer het burgerinitiatief Boosmeerbeek, waar de online roep om het vertrek van de burgemeester na de gemeenteraad luid klonk.