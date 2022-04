Fractieleider en twee schepenen Open Vld Boortmeerbeek spreken zich uit tegen fusie met Mechelen en gaan onafhankelijk zetelen

Dekeyser, Bosny en Stroobants namen de beslissing naar eigen zeggen door het “eenzijdige en ondoordachte beleid van de top van de Boortmeerbeekse Vld en het feit dat er niet gecommuniceerd wordt en geen voorafgaande besprekingen zijn met alle partijleden over verschillende beleidspunten.” De drie spreken van een neerwaartse spiraal, veroorzaakt door een gebrekkige handelswijze. “Wij willen in de toekomst werken aan een constructief beleid dat gestoeld is op respect voor iedereen. Wij hebben een mooie, landelijke, financieel gezonde gemeente, en we streven ernaar dat dat zo mag blijven.” Daarmee spreken de drie zich in één adem uit tegen een fusie met Mechelen.

Liberaal gedachtegoed

Dekeyser, Bosny en Stroobants benadrukken dat zij drie individuen zijn die hand in hand als onafhankelijke verder gaan, gebonden door een liberaal gedachtegoed. “Over zo een beslissing ga je niet over één nacht ijs,” zegt Dekeyser, die in een donkerblauw nest opgroeide. “Maar wanneer je voelt dat alle normen en waarden die we al die jaren hoog in het vaandel droegen de laatste drie jaar volledig verloren zijn gegaan, dan moet je de realiteit onder ogen durven zien. Wanneer mensen uit eigen rang niet meer met het nodige respect worden behandeld of wanneer je het gevoel hebt dat je monddood wordt gemaakt, dan kan je niet meer blijven vasthangen aan een gevoel van loyaliteit aan je partij.” Ook Bosny hekelt de intrige en de achterklap in de fractie. “Na jaren van interne politieke spelletjes en slapeloze nachten heb ik voor mezelf besloten dat het niet meer verder kan. De stem van het volk is mij niet ontgaan. Vandaar ook deze drastische beslissing.” “Het breekpunt voor mij was het manifest negeren van de stem van het volk,” gaat Stroobants verder. “Er was geen plaats voor debat en er werd verwacht dat we braaf ja knikten.”