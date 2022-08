Fietstocht om Joris (31) te herdenken en geld in te zamelen voor het goede doel

MechelenEen fietstocht in de vorm van het supermanlogo over een afstand van 40 kilometer. Met dat idee vertrok Dorien Wouters (32) uit Boortmeerbeek samen met negen anderen aan het café Maanlicht in Mechelen om geld in te zamelen voor het goede doel