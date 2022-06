Fietser (37) lichtgewond bij aanrijding op de Provinciesteenweg

Mechelen/Vilvoorde Na niet-erkenning en verlies gebouwen: ZALMschool verhuist naar Vilvoorde

De ZALMschool mag dit schooljaar dan geen erkenning hebben gekregen van de minister en bovendien zijn gebouwen zijn verloren, de oprichters blijven niet bij de pakken zitten. Volgend jaar begint de superdiverse onderwijsinrichting gewoon opnieuw, niet in Mechelen, wel in Vilvoorde. “Ons project is te waardevol om op te geven”, zegt de directie.

6:00