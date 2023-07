Euthanasie of moord? Klacht van “gefrustreerde” ex-collega dreigt twee artsen naar assisen te duwen

Trucker rijdt met pri­vé-au­to bijna dubbel zo snel in zone vijftig: “Aan deze snelheden kan je onmogelijk stoppen voor zwakke weggebrui­kers”

Een rijverbod van vijftien dagen. Dat is de straf die de politierechter heeft opgelegd aan een man uit Mechelen. Hij reed met zijn auto 97 kilometer per uur in de bebouwde kom. De man erkende zijn fout. “Mijn rijgedrag is niet goed te praten”, zei hij tegen de rechter. De man vroeg om rekening te houden zijn job. Hij is namelijk trucker. “Dus ik heb mijn rijbewijs nodig om te kunnen werken”, vulde de man nog aan. De rechter luisterde naar zijn pleidooi, maar veroordeelde hem wel tot een rijverbod van vijftien dagen. Er werd ook nog een geldboete opgelegd van 40 euro. “Meneer u moet oppassen met zulke hoge snelheden. Zeker in de bebouwde kom”, richtte de politierechter zich naar de Mechelaar tot slot. “Er zijn daar vele zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Aan deze snelheden kan je onmogelijk op tijd stoppen voor hen.”