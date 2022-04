Ereburgemeester kant zich tegen fusie

De liberaal toont zich het idee van een referendum erg genegen. “Ik ben niet tegen een fusie, maar wel de manier waarop dit besluit nu plots door onze strot en die van jullie wordt geduwd. Aan een snelheid, zonder voorafgaand volwaardig overleg of mogelijke inspraak. Dit is niet hoe ik geleerd heb aan politiek te doen,” stelt hij. De Keyser geeft wel aan dat de samenwerking heel wat voordelen op korte termijn kan opleveren, maar stelt zich vragen bij de slagkracht van een district op middellange termijn. “De voordelen die we nu voor zes jaar als gegarandeerd krijgen, wat na die zes jaar? Iedereen weet dat we die engagementen niet op lange termijn kunnen afdwingen. Moeten we dit ook niet in de weegschaal leggen?”

De Keyser hamert erop een open vizier te bewaren, en beslissingen van deze grootteorde bedachtzaam te nemen. “Haast en spoed is zelden goed. Een spreekwoord van oudsher met veel waarheid in zich,” klinkt het. “Maar een princiepbeslissing van deze omvang, die kan aan 180km/u genomen worden, zonder communicatie of informatie vooraf… In alle eerlijkheid kan je niet zeggen dat dit goed aanvoelt.” De Keyser besluit dat hij vragende partij is om eerst een fusie met omliggende gemeentes grondig af te toetsen. “En is dat dan met Mechelen, dan zal het gedragen zijn en bewust afgewogen zijn. Maar zoals ik reeds aanhaalde… haast en spoed is zelden goed.”